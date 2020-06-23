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Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın icra astsubayı FETÖ'den tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın icra astsubayı tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) örgüt yapılanması içerisinde Ankara'da gözaltına alınarak Malatya'ya getirilen astsubay kıdemli başçavuş M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in icra astsubaylığını yaptığı bildirilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan M.K. tutuklandı.
Etiketler: fetö soruşturması fetö haberlerSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 17:17
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