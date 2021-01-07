Karadeniz Bölgesi'nde deniz mahsulleri arasında en çok tüketilen ve kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hamsi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle balıkçı ve tüketicileri memnun edemedi.

Bölgede, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle daha soğuk ve derin sulara kaçan hamsi, balıkçıları da üzerken tezgahlardaki fiyatı 30 lirayı buldu.

[Fotoğraf: DHA]

Balıkçılar, hamsinin irileşmesi, yağlanması ve lezzetlenmesi için kar yağmasını bekliyor.

[Fotoğraf: DHA]

Kentte balıkçı tezgahlarında; istavrit 35, çinakop 65, sargan 40, levrek 60, kalkan 175, somon 50, mezgit ise 60 liradan alıcı buluyor.

[Fotoğraf: DHA]