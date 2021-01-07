Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paspasının altındaki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde paspasın altına gizlenmiş 31 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine M.M. idaresindeki otomobili durdurdu.
Narkotik köpeğinin de tepki vermesi üzerine otomobil, emniyet müdürlüğü bahçesine götürüldü.
Detaylı aramada, paspasların altına gizlenmiş 31 kilo 100 gramuyuşturucu madde ele geçirildi.
Sürücü M.M. ve otomobildeki M.B. gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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