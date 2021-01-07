Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da fidye operasyonu: 3 Suriyeli gözaltında
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul Pendik'te Suriye uyruklu bir çocuğu kaçırarak ailesinden 8 bin dolar fidye istedikleri öne sürülen 3 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.
4 Ocak'ta Suriye uyruklu A.A. akrabası yaşı küçük F.Y'nin kaçırıldığını, şüphelilerin 8 bin dolar fidye istediklerini, parayı ödemezlerse çocuğun böbreklerini satacaklarını polise bildirdi.
İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmanın ardından çocuğun Pendik'te bir adreste tutulduğunu belirledi.
Çamçeşme Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen baskında yaşı küçük F.Y. elleri arkadan bağlı halde bulundu. Çocuk kurtarılırken olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında bıçak ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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