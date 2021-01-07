Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin resmi sitesinde yer alan verilere göre, barajın 2009'dan günümüze kadar ilk defa su oranının bu seviyeye indiği tespit edildi.

Yağışların beklenen düzeyde gerçekleşmediği barajda suyun çekilmesiyle 100 yıllık olduğu tahmin edilen köprü, gün yüzüne çıktı.

“İklim krizinin sonuçlarını bu kadar erken beklemiyorduk”

Bursa DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, barajda yüzde 5 oranında kalan suyun, insan sağlığı açısından kullanıma salınamadığını belirtti.

Bir an önce önlem alınması gerektiğini kaydeden Demir, "Baraj havzası şu an boş. Eski tarihi köprü açığa çıkmış. Su yok, ince bir damarla baraja su akmakta. BUSKİ'nin verilerine göre de yüzde 5 oranında su var. Son yılların, en kurak dönemini yaşıyoruz. Biz çevre kuruluşları olarak yıllardır yaptığımız doğayı koruma etkinliklerinde bunu vurguluyorduk. Maalesef ki süreç bizi haklı çıkarttı. Bunun bedelini hepimiz ödeyeceğiz. İklim krizinin sonuçlarını bu kadar erken beklemiyorduk" dedi.

“Kontrol altına almazsak susuz kalacağız”

Beklenen yağışların gerçekleşmemesi halinde barajlarda su kalmayacağını dile getiren Demir, Doğancı Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 22'lere düştüğünü söyledi.

Demir, “Nilüfer ile Doğancı Barajı, kenti besleyen önemli iki su kaynağıdır. Ne yazık ki su seviyesi beklenilenin altında. Kentimizin su kaynağı Uludağ'dır. Barajları, Uludağ besler. Günlük ortalama yüzde 1 oranında su kullanıyoruz. Beklenen yağışlar doyurucu olmazsa barajlar dolmayacak. Karın yağması için atmosfere verdiğimiz emisyonun azalması gerekiyor. Bunu kontrol altına almadığımız sürece susuz kalacağız" diye konuştu.