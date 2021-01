Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uluslararası çapta eşsiz bir kış destinasyonu haline gelen Erciyes, 2021'in en iyi kayak merkezleri yarışmasına Türkiye'den katılan tek kayak merkezi oldu.

Merkezi İngiltere'de bulunan ve dünyanın en saygın kayak sitelerinden go4ski.com, her yıl Avrupa'daki seçkin kayak merkezleri arasında yarışma düzenliyor. "2021 The Best Ski Resort of the World" yarışmasına katılan Erciyes Kayak Merkezi, bu yılın en iyi kayak merkezi olma yolunda 2. tura kalarak dünyaya kendini tanıtmaya devam ediyor.

Yarışma İtalya, İsviçre, Avusturya, Norveç ve Türkiye olmak üzere toplam 16 seçkin kayak merkezi arasında gerçekleşiyor.