Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 13:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da 15 ev karantinaya alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde koronavirüs vakalarının artması üzerine 15 hanenin bulunduğu bölgede karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (COVID-19) pozitif vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle yeni kararlar aldı.
Alınan kararla, Haskızılören Mahallesi Çürük mevkiindeki 15 ev karantinaya alındı.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen bölgede jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
Sıradaki Haber
Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldüren kadına 18 yıl hapis cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz