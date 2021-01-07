1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında yeni bir aşamaya gelindi.

'Kedi yolu'nda sona yaklaşıldı

Kedi yolu çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı. Çalışmanın sona ermesinin ardından ise deniz üzerinde işçiler daha rahat hareket edecek.

Kasımda başlanan kedi yolunun en geç 15 Ocak'ta tamamlanması planlanıyor.

Daha sonra köprünün kalıcı halatlarının yapımına geçilecek.

Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak

Yaklaşım viyadüklerinin inşası da tüm hızıyla sürüyor. Tabliyeler tek tek yerleştiriliyor. Köprü yolunu oluşturan bu bloklar, 30 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde.

1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhuriyetin 100'üncü yılına ithafen 2 bin 23 metrelik açıklıkla inşa ediliyor. Tamamlandığında dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak.

Çanakkale Boğazı 6 dakikada geçilecek

Eser, simgelerin köprüsü olarak da isimlendiriliyor.

Türk bayrağının kırmızı beyaz renklerini taşıyan 318 metrelik kuleleri, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor.

18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanan köprü sayesinde, Çanakkale Boğazı 6 dakikada geçilebilecek.