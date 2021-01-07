Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınan Konyar'ın cenazesi ilk olarak Mimar Sinan Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Cenaze nakil aracının görünmesi ile Konyar'ın ailesi, yakınları ve cenazeye gelenler gözyaşlarını tutamadı.

Helallik alınması sonrası Erbaa Şehir Mezarlığı'na getirilen genç kızın cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Cenazeye katılan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yaptığı açıklamada, Büşra Konyar'ın çalışkan çevresine örnek bir genç kız olduğunu söyledi.

Konyar'ı kaybetmekten, ilçelerinde böyle bir olayın yaşanmasından büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Karagöl, "Ben buradan bütün insanlığa, bütün Erbaa halkına, bütün Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Artık bu olay son olsun, bu olay ibret olsun" dedi.