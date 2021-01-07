Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de pompalı tüfek dehşeti: 7 kişi yaralandı
İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Ahıdır Mahallesi'nde kayınpederi ve diğer yakınlarıyla kavga eden Ş.D, sokakta pompalı tüfekle ateş etti.
Saçmaların isabet ettiği 3 yakını ile çevredeki 4 kişi, ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Şüpheli Ş.D. ile olay sırasında yanında olan T.D, gözaltına alındı.
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