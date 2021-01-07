Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 12:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de park halindeki iki araç yandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir araçta yangın çıktı. Yangın önünde park halindeki araca da zarar verdi. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederken yangının başladığı araç kullanılamaz hale geldi.
Sarıkız Mahallesi 119. Sokak'ta park halindeki hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanılğına bağlı Edremit Grup Amirliği ekiplerince söndürülen yangın, hafif ticari aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.
Bu aracın önünde park halindeki otomobil de yangından zarar gördü.
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