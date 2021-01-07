Sarıkız Mahallesi 119. Sokak'ta park halindeki hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanılğına bağlı Edremit Grup Amirliği ekiplerince söndürülen yangın, hafif ticari aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

Bu aracın önünde park halindeki otomobil de yangından zarar gördü.