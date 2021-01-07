İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanık yargılanıyor. Davada, hakkında tutuklanması için yakalama kararı çıkarılan eski Trabzon jandarma istihbarat görevlisi Veysal Şahin'in Adana'da olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evinin yakınlarında gözaltına aldığı Veysal Şahin'i işlemleri için emniyete götürdü.

Dün, mahkeme heyeti, eski jandarma istihbarat görevlileri Veysal Şahin ile Volkan Şahin'in, cinayeti daha önceden bildiklerine dair dosya kapsamında delillerin bulunması ve tutuklulukta geçen sürelerinin azlığı nedeniyle tutuklanmalarına hükmetmişti.