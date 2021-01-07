Türkiye'de yağışların azalması ile başlayan 'meteorolojik kuraklık' kısa zamanda barajlarda etkisini gösterdi.

Sonbahar aylarında ülkeye beklenen yağışların düşmemesi' 'tarımsal kuraklık' tehlikesini beraberinde getirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Ülkenin en önemli tarım üretim merkezlerinden olan Adana’da ise kuraklık etkisinigöstermeye başladı.

[Fotoğraf: İHA]

En fazla yağış azalması İç Anadolu'da

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden elde edilen verilere göre Adana, 2020 yılında metrekareye 523 kilogram yağış ile 670.4 kilogram olan son 92 yıllık yağış ortalamasının altında kaldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürü Serdar Aygün, Türkiye geneli yağışların normaline göre yüzde 50.1 azaldığını söyleyerek, “Tüm bölgelerde yağışlarda azalma olmuştur. Bölgesel olarak ise en fazla azalma yüzde 62.9 ile İç Anadolu’da, yüzde 53.5 ile Karadeniz’de gerçekleşmiştir. Akdeniz’de ise yüzde 46.6 oranında azalma söz konusudur” dedi.

[Fotoğraf: İHA]

“Nisan ayından bu yana neredeyse hiç yağmur yağmadı"

Ürünlerde yağış azlığı nedeniyle kalitenin de düştüğünü belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan daha sonra şunları söyledi:

“Nisan ayından bu yana neredeyse hiç yağmur yağmadı. 2020 yılının sonunu zaten yağışsız bitirdik. Ürünlerimizi bile kestiğimizde eski kaliteyi göremiyoruz. Sezon kurak geçiyor. Eğer böyle devam ederse sıkıntı büyük. Barajlarda su seviyeleri düştü. Adana ilimiz yine diğer illere göre şanslı. Çatalan Barajı ve Toros Dağları var. Ancak böyle kurak giderse o suda bizi idare etmeyecektir.”

[Fotoğraf: İHA]

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nde görevli Mühendis Ertaç Özal ise Adana’da önümüzdeki 5 gün boyunca yağmurun beklenmediğini söyledi.