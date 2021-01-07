Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 12:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 92 kişiye ceza kesildi
[Fotoğraf: AA]
Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek eğlence mekanına giden 92 kişiye ceza kesildi.
Kent merkezinde vatandaşların yoğun tercih ettiği cadde, meydan ve mekanlardaki denetimleri sürüyor.
Asayiş Şubesi ekipleri saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, 3 eğlence mekanının açık olduğu ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, denetledikleri iş yerlerinde bulunan 92 kişiye, sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten idari para cezası uyguladı.
Mühür bozma cezası
Faaliyetten men edilen iş yerlerinden birinin, daha önceden mühürlendiği, ancak kurala uymayıp mühürü bozarak yeniden açıldığı tespit edildi.
Üç iş yeri sorumlusu hakkında "mühür bozma" ve "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçlarından adli işlem başlatıldı.
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