Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 11:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polis helikopteri kalp krizi geçiren hastanın imdadına yetişti
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van’ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan kişi, polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.
İlçede kalp krizi geçiren 61 yaşındaki Kazım Gülgezer’in yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Hastaya ulaşarak müdahale eden ekipler, Gülgezer’in kara yoluyla Van’a yetiştirilmesinin mümkün olmaması üzerine Van Emniyet Müdürlüğünden yardım istedi.
Bunun üzerine, Havacılık Şubesince görevlendirilen polis helikopteri, hasta ile refakatçisini ilçeden alarak Van’da bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırdı.
Hasta ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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