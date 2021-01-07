Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da bir köye karantina kararı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Çorum'un Mecitözü ilçesinde koronavirüs vakalarının artması üzerine bir köyde karantina uygulaması başlatıldı. Köyün giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Mecitözü Kaymakamı Murat Yayabaşı başkanlığında toplandı.
Toplantıda, yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısında artış görülen Kalecik köyünde, 10 gün boyunca giriş ve çıkışların, ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.
Köyün sınırlarının başladığı iki noktada jandarma tarafından önlem alındı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
Son Haberler
- 12:11
- 12:12
- 12:08
- 12:06
- 12:16
Sıradaki Haber
İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz