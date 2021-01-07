Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 11:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Şırdan bidonunda 39 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Adana’da, polis ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada, bagajda, dondurulmuş şırdan bidonlarına gizlenmiş 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü İ.E. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde, narkotik köpeği Uzi ile arama yaptı.
Aramada, şırdanların altına gizlenmiş 31 paket halinde toplam 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.
Otomobilinin sürücüsü İ.E., gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
Son Haberler
- 12:11
- 12:12
- 12:08
- 12:06
- 12:16
Sıradaki Haber
Nevşehir'de esnafa kira ve nakit desteği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz