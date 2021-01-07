Erzurum'da etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu.

Bazı bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, belediye ekipleri kaldırımlarda buz kırma çalışması yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Ardahan buz kesti

Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentte dondurucu soğuklar nedeniyle kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

Bazı iş yerlerinin camında buz tabakası oluştu.

Iğdır kırağı ile kaplandı

Iğdır'da etkili olan soğuk havayla oluşan kırağı ağaçları beyaza bürüdü.

Ağaç ve bitkilerin beyaz gelinliğini giydiği kentte, güzel manzaralar oluştu.

Kentteki bazı besiciler, koyunlarını, kar örtüsünün az olduğu yerlerde otlattı.

Ağrı'da araçlara battaniyeli koruma

Ağrı'da dere ve nehirlerin yüzeyi dondu, iş yerlerinin camları buz tuttu.

Kaldırımlarda buzlanmaların oluştuğu kentte, belediye ekipleri çalışma yürüttü.

Vatandaşlar soğuğa karşı araçlarını battaniye ve halılarla örttü.

Kars'ta termometreler eksi 20'yi gördü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve sis bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

[Fotoğraf: AA]

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gecenin en soğuk illeri

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 20, Ağrı'da 18, Ardahan'da 16, Erzurum'da 12, Iğdır'da 7, Erzincan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 10, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Iğdır'da 4, Ağrı'da 5 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Palandöken'de 39, Konaklı'da 36, Sarıkamış'ta 32 santimetre ölçüldü.