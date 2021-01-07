Bir internet kafede çok sayıda kişinin oyun oynadığı yönünde ihbar alan Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, iş yerine baskın düzenledi. İçeride oyun oynayan gençlerden bazıları polisi görmesine rağmen oyun oynamaya devam etti.

Ekipler, iş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 13 kişiye ilgili kanuna muhalefet suçundan 3 bin 150'şer lira ceza yazdı.

Polis ekiplerinin iş yerine girmesi ve içerideki kişilerin oyuna devam etmesi ise kayıt altına alındı.

İş yerinin ise daha önce kapatıldığı ve ruhsatsız olduğu belirlendi.