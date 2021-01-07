İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdikleri üç farklı operasyonda, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından yurda sokulmak istenen 15 kilogram kokain ele geçirdi.

Operasyonlarda ele geçirilen ürünler İstanbul Sabiha Gökçen Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde sergilendi.

Kumaşa emdirilen 2 buçuk kilo kokain ele geçirildi

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ilk operasyonda yabancı uyruklu bir yolcu riskli olarak değerlendirildi. Yolcunun valizi önce narkotik köpekler, daha sonra x-ray cihazı ile kontrol edildi.

Kontroller sonrasında açılıp aranan bagaj içerisinde kıyafetlerin arasında plakalar halinde gizlenmiş ve kumaşlara emdirilmiş uyuşturucunun test mendilleri ile ön analizi yapıldı. Yapılan analizde piyasa değeri 1,8 milyon lira olan 2 buçuk kilo kokain ele geçirildi.

Şüpheli yolcu ise gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu kozmetik krem formuna getirdiler

Gümrük Muhafaza ekiplerince bir diğer operasyon da alınan istihbarat doğrultusunda gerçekleştirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yolcuların analizi yapılarak şüpheli yolcunun bagajı kontrol edildi.

Yapılan kontrolde bagajda bulunan kozmetik ürünlerden numune alınarak uyuşturucu test mendilleri ile analiz yapıldı. Yapılan analizde bu ürünlere emdirilmiş şekilde kokain madde bulunduğu tespit edildi.

Piyasa değeri 2,6 milyon lira olan 3 buçuk kilo kokaine el konulurken, konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

2020'nin son operasyonlarında 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Atatürk Havalimanı kargo terminalinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ise bir makine parçasından şüphelenen ekipler kargoyu incelemeye aldı.

Dedektör köpeklerin de kargoya tepki vermesi üzerine açılan pakette, metal makine parçalarının tamamen uyuşturucu ile doldurulduğu anlaşıldı. Bu olayda da yaklaşık 6,6 milyon lira değerinde toplam 9 kilo kokain ele geçirildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2020 yılının son operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 11 milyon lira olan 15 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.



