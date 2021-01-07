Mardin, farklı din ve kültürlere sahip insanların bir arada bulunduğu, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı döneminden kalma sıra dışı mimari yapılarıyla Türkiye'nin ve dünyanın önemli turizm kentlerinden biri konumunda.

Yaklaşık 7 bin yıllık bir tarihe sahip kentin tarihi dokusunu bozan yapıların yıkılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 10 milyon TL ödenek gönderdi.

[Fotoğraf: DHA ]

Vali Mahmut Demirtaş, bugüne kadar tespit ettikleri 240 kaçak yapının yıkım çalışmalarına kısa zamanda başlayacaklarını söyledi.

Ziyaretçiler de şikayetçi

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, tarihi yapılar arasında bulunan beton yapıların Mardin'in silüetini bozduğunu ve çirkin bir görüntü oluşturduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Buraya gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz de bununla ilgili sürekli şikayette bulunuyor. Kiliselerinden, camilerinden, medreselerinden ve en genci 400 yıllık olan konaklarımızı çok beğendiklerini ama aralarında mantar gibi çıkan, çirkin bir görüntü veren yerlerin olduğunu söylüyorlar. Uzun zamandır bununla ilgili çalışma yapılıyordu. Bölgemizde yaşanan sıcak gelişmelerden dolayı bu proje sürekli ertelenmişti ama sağ olsun valimiz bununla ilgili karar verip gereken mercilere ilettikten sonra böyle bir gelişme oldu."

[Fotoğraf: DHA]

Kentin tarihi betonla kapatılıyor

İş insanı Mehmet Yertum da, kaçak yapıların kentin tarihini betonla kapattığını anlatarak, "Böyle birçok yapı var. Kaçak yapıların yıkılması, UNESCO Dünya Kültür Mirası'na aday olan şehri güneyiyle kuzeyiyle turizme kazandıracak. Aslında tüm şehirlerin asıl siluetlerine geri döndürülmesi için çalışma yapılması gerekir" dedi.