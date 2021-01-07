İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı şüphelilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Tespit edilen 3 şüphelinin araç ve evlerinde arama yapıldı.

Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 124 bronz sikke, 1 bronz saat, 1 kolye, 6 bronz rozet, 3 ok ucu, 3 bronz küpe, 1 dini tören buhurdanlığı, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 bronz mühür gibi 140 parça tarihi eser, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 dedektör, 4 kazma ve 1 su terazisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.