Eskişehir'de dernek binasına kumar baskını: 65 kişiye ceza yağdı
Eskişehir'de koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 65 kişiye 291 bin 590 lira ceza kesildi. Ayrıca ele geçirilen tombala alacak çetelesinde, sadece oynatanların kazanacağı şekilde ayarlandığı da görüldü.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hacıalibey Mahallesi'nde bir dernek binasına baskın düzenledi.
Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 65 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu´na muhalefetten 291 bin 590 lira para cezası kesildi.
Ayrıca dernek sorumlusu hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak", "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak"tan adli işlem yapıldı.
Dernek içerisinde sigara içildiğinden dolay dernek başkanına 4207 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan da işlem yapıldı.
Sadece tombala oynatanların kazanmasına göre ayarlandı
Polis, dernekte bulunan Doğukan R´nin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan üst aramasında tombala oyununda şahıslardan alacağı paraların hesap çetelesi olarak tutulan 4 parça kağıt ele geçirdi.
Ele geçirilen tombala alacak çetelesi incelediğinde, listede sadece tombala oynatanların kazandığı, tombala oynayanların ise kazanmayacakları şekilde ayarlandığı görüldü.
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