Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hacıalibey Mahallesi'nde bir dernek binasına baskın düzenledi.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 65 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu´na muhalefetten 291 bin 590 lira para cezası kesildi.

Ayrıca dernek sorumlusu hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak", "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak"tan adli işlem yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Dernek içerisinde sigara içildiğinden dolay dernek başkanına 4207 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan da işlem yapıldı.

Sadece tombala oynatanların kazanmasına göre ayarlandı

Polis, dernekte bulunan Doğukan R´nin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan üst aramasında tombala oyununda şahıslardan alacağı paraların hesap çetelesi olarak tutulan 4 parça kağıt ele geçirdi.

Ele geçirilen tombala alacak çetelesi incelediğinde, listede sadece tombala oynatanların kazandığı, tombala oynayanların ise kazanmayacakları şekilde ayarlandığı görüldü.