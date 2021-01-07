Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde metruk bir binada mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İnönü Mahallesi'ndeki metruk binadan köpek sesleri duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, binada mahsur kalan bir köpek olduğunu tespit etti.
Ekipler, girişleri güvenlik amacıyla tuğlayla kapalı olan binaya merdiven yardımıyla balkondan girdi.
Köpek binadan çıkarılarak veterinere götürüldü.
Etiketler: İtfaiye
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