İnönü Mahallesi'ndeki metruk binadan köpek sesleri duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, binada mahsur kalan bir köpek olduğunu tespit etti.

Ekipler, girişleri güvenlik amacıyla tuğlayla kapalı olan binaya merdiven yardımıyla balkondan girdi.

Köpek binadan çıkarılarak veterinere götürüldü.