Olay, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 22 Aralık'ta yaşandı. Sabah saatlerinde 2 kişi bir kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı.

Hırsızlar, karşı koymaya çalışan iş yeri sahibi 21 yaşındaki Sinan Yoldaş'ı yaraladı. Bu sırada Kuyumcu Yoldaş'ın annesi hırsızlara sopa ile vurarak oğlunu kurtarmaya çalıştı. Soyguncuların elinden silahı alan anne, ikisini de kovaladı.

Soyguncular kayıplara karıştı.

Ağır yaralanan kuyumcu ise tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özel ekip kuruldu, 200 güvenlik kamerası incelendi

Olayın ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce özel ekip kuruldu. Ekipler, çalışmaları kapsamında 200 güvenlik kamerasında toplam 1000 saatlik görüntü izledi.

Kriminal ekiplerince iş yerinden alınan parmak izlerini detaylı inceleyen ekipler, bu kez sokak çalışmasına başladı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kar maskeli 2 şüphelinin kimliklerini bu sayede tespit etti.

16 gün sonra saklandıkları yerde yakalandılar

Katil zanlılarının M.E. ve B.G. olduğu belirlendi. Ekipler, yer tespitinin ardından operasyon için harekete geçti. Katil zanlıları, 16 gündür saklandığı yere düzenlenen operasyonla yakalandı.