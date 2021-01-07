Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 09:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da 2 kilo uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Van'ın Gevaş ve Çaldıran ilçelerinde 2 kilo metamfetamin ve tüfek ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş-Tatvan kara yolundaki Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Noktasında bir yolcu otobüsündeki yolculardan E.S.'nin üzerinde 1 kilo sentetik uyuşturucu bulundu.
Öte yandan Çaldıran ilçesinin Yukarı Dikme Mahallesi'nde şüphe üzerine bir evde yapılan aramada 1 kilo sentetik uyuşturucu, kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 58 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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