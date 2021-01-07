Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş-Tatvan kara yolundaki Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Noktasında bir yolcu otobüsündeki yolculardan E.S.'nin üzerinde 1 kilo sentetik uyuşturucu bulundu.

Öte yandan Çaldıran ilçesinin Yukarı Dikme Mahallesi'nde şüphe üzerine bir evde yapılan aramada 1 kilo sentetik uyuşturucu, kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 58 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma devam ediyor.

