Erzurum'da oluşturulan hekim, ebe ve hemşirelerden oluşan filyasyon ekipleri, bir yandan koronavirüsle bir yandan da zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor.

Kente 85 kilometre uzaklıkta olan, mezralarıyla 96 yerleşim yeri bulunan Horasan'da 10 ayrı filyasyon ekibi kuruldu.

[Fotoğraf: DHA]

Ekipler, 5 ile 60 kilometre mesafedeki yerleşim birimlerine ulaşmak için büyük çaba sarf ediyor.

Karlı dağları aşan, bazen de yolda kalan araçlarını iterek, gideceği adrese ulaşan ekiplerin gayretleri sonucu ilçe genelindeki vakalarda önemli oranda azalma yaşanıyor.

[Fotoğraf: DHA]

‘Günde 40 vakaya gittiğimiz günler oldu'

Kış şartlarında filyasyon ekiplerinin çalışmasının zor olduğunu belirten Dr. Çınar, "Ekiplerimiz yollarda kalıyor, kendi imkanlarımızla yolları aşmaya çalışıyoruz. Aracın gitmediği yerlerde yürüyoruz, mecburen evlere, hastalara ulaşmak zorundayız.Günlük vaka sayımız son dönemlerde biraz daha azaldı ama bazen 40 vakaya gittiğimiz günler oldu" dedi.

[Fotoğraf: DHA]