4 kişiyi Türkiye'de tedavi etmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kosova'ya bir ambulans uçak gönderildi. Buradan yaralıların 2’sini alan ambulans uçak, saat 08:50'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

Diğer 2 yaralıyı da getirmek için Kosova'ya giden ambulans uçak, saat 17.00'de İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

Yaralıların tedavileri Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde yapılacak.