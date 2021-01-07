Yeni yılla birlikte, yılbaşı tatilinden dönen gurbetçiler ve Bulgaristan’dan Edirne’ye alışverişe gelenler Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun araç kuyrukları oluşturmaya başladı.

“Yoğunluk sevindirici”

Kente alışveriş için gelen Bulgar turistlerin sınır kapısında oluşturduğu yoğunluğun sevindirici olduğunu ifade eden Edirne Ticaret Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, “Edirneli esnafımızın pandemi nedeniyle geçirdiği zor günlerde, Edirne'ye adeta akın eden Bulgar turistler, yüzleri güldürdü. Sınır kapılarında oluşan hareketlilik bizleri sevindirdi. Yaptığımız araştırmalarda iğneden ipliğe her şeyi satın alan Bulgar turistler, kişi başı 150 Euro harcayarak, Edirne ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor” dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Koronavirüs tedbirleri sınırda özenle uygulanıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar ile 30 Aralık tarihinde başlayan “PCR testi” ibraz etme zorunluluğu, Bulgar ve Türk vatandaşları tarafından olumlu karşılanıyor.

PCR testini peronlardaki görevli memurlara negatif olarak ibraz edenler, ülkeye giriş yaparken test yaptırmadan gelenler, gidecekleri adresleri beyan edip, 7 gün karantina şartıyla ülkeye giriş yapıyor.

Konaklayacakları adresleri beyan edemeyenler ise Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nün belirlediği yurtlarda 7 gün karantina şartıyla ülkeye giriş yapabiliyor.