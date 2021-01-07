Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 5 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.
Soruşturma kapsamında 3 kişinin arandığı öğrenildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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