Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 10:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Motosikleti yakıt aldığı sırada alev aldı
Zonguldak'ta bir motosikletin akaryakıt istasyonunda alev almasıyla yaşanan panik anları kameraya yansıdı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Yasin Ç.'nin kullandığı motosiklet, akaryakıt istasyonunda benzin dolumunun ardından alev aldı.
Olay karşısında panik yaşayan sürücü, uzun çabalar sonucu motosikleti akaryakıt istasyonunun dışına çıkardı.
Motosikleti saran alevler istasyon çalışanlarının da yardımıyla kısa sürede söndürüldü. Motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Son Haberler
- 10:44
- 10:28
- 10:40
- 10:43
- 10:41
Sıradaki Haber
Yolcu minibüsünde 100 kilo eroin ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz