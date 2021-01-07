Eskişehir'de çevreye rastgele atılan çöpler, Orman Bölge Müdürü Recep Temel'in talimatıyla toplandı.

AKUT Eskişehir gönüllüleri ve Ormanspor Hentbol Takımı oyuncularından oluşan 30 kişilik grup temizlik çalışması yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Gönüllülerin çalışmasıyla bölgeden 3 saatte 50 çuval çöp toplandı.

'Sorunun çözümü temizlemekte değil kirletmemekte'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Temel, gelişigüzel atılan çöp sorununun her geçen gün büyüdüğünü belirterek, "Tel örgü içinde olmasına rağmen ormanlık alanlara bile çöpler atılıyor. Defalarca temizlettik ama sorunun çözümü temizlemekte değil kirletmemekte. Vatandaşlarımızın bu duyarsızlığına 'pes' diyoruz. Son çare yoğun çöp atılan yerlere foto kapanlar kuracağız" dedi.

[Fotoğraf: AA]