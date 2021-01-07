Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 07:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da freni boşalan tır 11 aracı hurdaya çevirdi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Mamak ilçesinde park halindeyken freni arızalanan tır önce park halindeki 11 araca ardından bir binanın duvarına çarparak durabildi.
Kimliği henüz belirlenemeyen 06 JRJ 07 plakalı tırın şoförü, Akşemsettin Mahallesi 928'inci Cadde'de aracını park etti.
Yokuşa park edilen ve bir süre sonra freni arızalanan tır, önce park halindeki 11 araca ardından bir binanın duvarına çarparak durdu. Olayda yaralanan 1 kişi, çevredekilerin ihbarına üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Hasar gören araçlar, polisin incelemesinin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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