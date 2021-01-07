Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 09:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yolcu minibüsünde 100 kilo eroin ele geçirildi
Malatya’da yolcu minibüsünde yapılan aramada, ceviz çuvallarının içine gizlenen 100 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya’da iller arası sefer yapan yolcu minibüsünde yaptığı aramada, ceviz çuvallarının içine gizlenmiş halde 100 kilo 250 gram eroin maddesi ele geçirdi.
Minibüsteki K.S. isimli şahıs gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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