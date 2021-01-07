Velit Bakır evinde ceviz kırarken çıkan sesten rahatsız olan alt komşusu Mustafa T., yukarı çıkarak komşusunu uyardı. Mustafa T. ile Velit Bakır arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgaya diğer iki aile üyeleri de dahil oldu. Kavga sırasında Mustafa T. yanında bulunan silahla Velit Bakır'a iki el ateş etti.

Bakır'ın ailesi sinir krizi geçirirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Mustafa T. gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Velit Bakır, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

