Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 09:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sultangazi'de ceviz kırma kavgası: 1 ölü
İstanbul Sultangazi'de ceviz kırarken çıkan gürültü nedeniyle iki aile arasında başlayan kavgada, taraflardan biri, komşusu Velit Bakır'ı silahla kalbinden vurdu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bakır, hayatını kaybetti.
Velit Bakır evinde ceviz kırarken çıkan sesten rahatsız olan alt komşusu Mustafa T., yukarı çıkarak komşusunu uyardı. Mustafa T. ile Velit Bakır arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgaya diğer iki aile üyeleri de dahil oldu. Kavga sırasında Mustafa T. yanında bulunan silahla Velit Bakır'a iki el ateş etti.
Bakır'ın ailesi sinir krizi geçirirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Mustafa T. gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Velit Bakır, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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