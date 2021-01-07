Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 09:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkıp devrilen kamyon hurdaya döndü: 2 ölü
[Fotoğraf: İHA]
TEM Otoyolu Sakarya geçişinde, geri dönüşüm malzemeleri taşıyan ve sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan kamyon bariyerleri aşarak yol kenarına devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde TEM Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi mevkiinde, Ankara istikametine doğru seyir halinde olan İsmail Durmaz idaresindeki kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Geri dönüşüm malzemeleri taşıyan kamyon bariyerlere çarparak yol kenarına devrildi.
Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kamyon hurdaya döndü
İtfaiye ekiplerince kazada hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü İsmail Durmaz ve yanında yolcu olarak bulunan Fikret Karakaya sıkıştıkları yerden çıkartıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde iki kişinin öldüğü tespit edildi.
Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Trafik Kazası İtfaiye
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