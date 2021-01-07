Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deniz patlıcanı toplarken "vurgun yediği" iddia edilen dalgıç hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Didim ilçesinde deniz patlıcanı toplarken vurgun yediği iddia edilen dalgıç yoğun bakıma alındı.
Üçüncü Koy açıklarında dalgıç ve Aşkın Olur, kardeşi Ercan Olur'la birlikte deniz patlıcanı toplamak için tüplü dalış yaptı.
Ağabeyinin bir müddet sonra suda hareketsiz kaldığını gören Ercan Olur, yüzeye çıkarttı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de yardımıyla kıyıya çıkartıldı.
Durumu ağır olan Olur, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik
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