Üçüncü Koy açıklarında dalgıç ve Aşkın Olur, kardeşi Ercan Olur'la birlikte deniz patlıcanı toplamak için tüplü dalış yaptı.

Ağabeyinin bir müddet sonra suda hareketsiz kaldığını gören Ercan Olur, yüzeye çıkarttı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de yardımıyla kıyıya çıkartıldı.

Durumu ağır olan Olur, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.