Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 il için buzlanma ve don uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yaptı.
Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Yer yer sis ve pus ile kuvvetli buzlanma ve don görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Rüzgar, genellikle doğu ve kuzey yönlerinde hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise 10 ila 30 kilometre hızla esecek.
İl merkezleri için en yüksek sıcaklığın Muş'ta 1, Van, Hakkari ve Bitlis'te de 6 derece olması bekleniyor.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
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