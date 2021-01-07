Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Adana'da gümrük kaçağı bin 580 puro, 137 şişe içki ve 66 kilo nargile tütünü ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği bir otobüs ve üç adreste arama yaptı.
Aramalarda gümrük kaçağı 1580 puro, 137 şişe içki, 66 kilogram nargile tütünü ve 1755 paket sigara ele geçirildi.
Polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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