İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği bir otobüs ve üç adreste arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 1580 puro, 137 şişe içki, 66 kilogram nargile tütünü ve 1755 paket sigara ele geçirildi.

Polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

