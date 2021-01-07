Adana'da ekipler, Barbaros Mahallesi’ndeki bir kahvehanede oyun oynandığı bilgisine ulaştı.

Baskın yapan ekipler, iş yerinde oyun oynarken yakaladığı 16 kişiye COVID-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 14 bin 400 lira ceza uyguladı.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.

Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 65 kişiye ceza

Eskişehir asayiş bünyesinde tedbirlere ilişkin oluşturulan ekip, Hacıalibey Mahallesi'ndeki bir dernek lokaline baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilen 65 kişiye, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten toplam 291 bin 590 lira ceza verildi.

[Fotoğraf: AA]

Dernek sorumlusu hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak"tan adli işlem yapıldı.

Ayrıca ekipler, içeride şüpheli davranışlarda bulunan D.R'nin üzerinde, tombala oynayanlardan alacağı paraların hesap çetelesi olarak tutulan 4 parça kağıt ele geçirdi.

İzmir'de 75 kişiye 635 bin lira ceza

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesi'nde G.A'nın işlettiği iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 75 kişiye kumar oynamak ve COVID-19 tedbirlerine uymamaktan toplam 635 bin 850 lira ceza kesildi.

[Fotoğraf: AA]

İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Muğla'da 10 kişiye 32 bin lira ceza

Muğla Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hacı Apti Mahallesi'ndeki kahvehaneye dönüştürülen yerde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Adrese giden ekipler, kumar oynandığını belirledi.

Ekiplerce, 10 kişiye, kumar oynamak, oynatmak ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 32 bin lira ceza verildi.

Ayrıca işletme sahipleri hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Giresun'da kumar oynayan 17 kişiye 86 bin 490 lira ceza

Giresun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu Yalıköy'de kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekipleri, M.E'nin evinde 17 kişinin zar atmak suretiyle kumar oynadığını ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğini belirledi.

[Fotoğraf: AA]

Zanlılara kumar oynamaktan bin 336 lira, sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 469 lira olmak üzere toplam 86 bin 490 lira idari para cezası verildi. Yapılan aramada ise kumar oynamada kullanılan bir çift zar, zarları toplamada kullanılan tahta çubuk, kablosuz POS cihazı ve 950 lira nakit para ele geçirildi.

Kumara yer ve imkan sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.E ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hatay'da kumar oynayan 6 kişiye 44 bin 100 lira ceza

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen polis, 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Kumar oynadıkları ve COVID-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle bu kişilere 44 bin 100 lira ceza kesildi.

Bursa'da kumar baskını: Kadın tezgahın altına saklandı

Ekipler, Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'ndeki ruhsatsız bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine adrese baskın düzenleyen ekipler, içeride bulunan kişileri suçüstü yakaladı.

Polisi görünce iş yerinin mutfak tezgahının altındaki dolaba saklanan bir kadın, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

Polis içerideki 20 kişiye COVID-19 tedbirlerine uymamaktan 63 bin lira ceza kesti. Bu kişilerden kumar oynadığı belirlenen 4'üne ayrıca 5 bin 344 lira para cezası uyguladı.

Yıldırım Belediyesi zabıta ekiplerince kahvehane boşaltıldı.