Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına tesciline ilişkin usul ve esaslar duyuruldu. Buna göre, sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenecek yerler, yönetmelik kapsamında orman sınırları dışına çıkarılabilecek.

Alanlar, "Tarım ve Orman Bakanlığınca bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan, 28 Nisan 2018 tarihi itibarıyla üzerinde yerleşim yeri bulunan ve yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerler" olarak belirlendi.

Orman sınırları dışına çıkarılamayacak alanlar

İzin verilen orman alanları, özel statülü orman alanları, sınırları tespit ve ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri, turizm bölgeleri ve turizm alanları sınırlan içerisinde kalan ormanlık alanlar, genel müdürlüğün bina ve tesislerinin bulunduğu orman alanları, tohum bahçesi, tohum meşceresi ve gen koruma ormanları ile özel ağaçlandırma için tahsis edilmiş orman alanları bu sınırların dışına çıkarılamayacak.

Yönetmelik kapsamında orman sınırları dışına çıkarma uygulaması yapılabilmesi için belde, köy veya mahallelerde, orman kadastrosu ve 2/B madde uygulamalarının yapılıp kesinleşmiş olması ve fenni hata içermemesi gerekecek.

​​​​​​​Orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine sahanın bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünden talepte bulunması üzerine başlanacak. Her mahalle veya köy için talebin ayrı ayrı yapılması gerekecek.

Alanlarda inceleme ve rapor yapılacak

Talep üzerine bölge müdürlüğünce inceleme heyeti oluşturulacak. İnceleme heyeti tarafından, talep ile diğer bilgi ve belgeler dikkate alınıp inceleme yapılarak, talep edilen alanla ilgili rapor düzenlenecek.

Genel Müdürlük, inceleme raporu ve eklerini dikkate alarak yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapacak. Mevzuata uygun bulunmaması halinde, talebin uygun görülmediği bildirilecek.

Talebin mevzuata uygun bulunması halinde, durum Bakanlığa iletilecek. Bu talep, Cumhurbaşkanı Kararı alınması için inceleme raporu, sınır koordinat değerleri, amenajman, memleket ve orman kadastro haritaları ve uydu görüntüsü de eklenerek Cumhurbaşkanlığına gönderilecek.

Alanların orman sınırları dışına çıkarılması için genel müdürlüğünün teklifi üzerine bakanlık tarafından komisyon görevlendirilecek.

Orman için yeni alan tahsis edilecek

Orman sınırları dışına çıkarma işlemine konu alanın iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, Milli Emlak Genel Müdürlüğü veya ilgili birimlerince orman tesis etmek üzere tahsis edilip Orman Genel Müdürlüğüne teslim edilecek. Tahsis ve teslim işlemi gerçekleşmeden komisyon çalışmaları ilan edilmeyecek.

Bu şekilde orman olarak kullanılmak üzere tahsisen alınan taşınmazın tapuda orman vasfı ile tescili sağlanacak.