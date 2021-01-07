Koronavirüs tedbirleri ile birlikte, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar uygulamasında, İstanbul’un koronavirüs yoğunluğunu gösteren harita kırmızıdan yeşile dönmeye başladı.

Risk haritasının geçtiğimiz haftalarda kırmızı göründüğü İstanbul’da, uzmanlar vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyarıyor.

Tedbirler işe yarıyor

Yaşanan değişimin alınan tedbirler sonucunda geliştiğini söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, şunları kaydetti:

“Rakamlar neyi gösteriyorsa sahada benzer şeyler görüyoruz. Bundan 2-3 hafta öncesine kadar hemen hemen gelen her vakada koronavirüs şüphesi vardı ve hastaların çoğunluğu tanı alıyordu. Ama sayı git gide azaldı ve son bir haftadır bizim kliniğimizde yeni koronavirüs tanısı hiç konulmadı. Çevre hastanelere baktığımızda gelen ağır hastaları yatırmakta, yer bulmakta çok zorlanıyorduk. Şu anda kliniğimizde yataklar boşalmaya başladı. Bunun yansımasını Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinde görüyoruz. Önceki haftalarda İstanbul haritasında birçok yer kırmızıyken yeşil alanlara rastlamaya başladık.”

Kısıtlamalar hafifletilirse hastalık ivme kazanabilir

Kış mevsimi bitene kadar tedbirlerin gevşetilmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Akkoyunlu, “Bunları göz önüne alarak tedbirleri gevşetmeden kış ayı bitene kadar dikkatli olmalıyız. Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak korktuğumuz ikinci pikten korunuruz. Eğer salgının bulaşma hızı ihtimali artarsa daha fazla insanı öldürebilir. 10 bin kişi yerine 15 bin kişiye bulaştığında doğal olarak bulaştırıcılık yüksek olur. O nedenle aynı tedbirleri göstermeye devam edeceğiz. Maske ve mesafe kurallarına dikkat edeceğiz. Sosyal mesafe ve sosyalliğe dikkat edeceğiz. Tedbirlerimizi gevşettiğimiz sırada hastalığa hızlı yakalanacağımızı bilmemiz lazım” dedi.

[Fotoğraf: DHA]