Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Bozcaada-Geyikli hattında, Bozcaada'dan saat 11.00, Geyikli'den de 14.00'teki seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Gökçeada-Kabatepe hattında ise bugün ve yarın için planlanan tüm seferler iptal edildi.

Bugün sadece Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 16.00'da sefer yapılacak.