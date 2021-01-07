Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kuzey Ege'de dünden bu yana etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine arabalı vapur seferlerinden bazıları yapılamayacak.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Bozcaada-Geyikli hattında, Bozcaada'dan saat 11.00, Geyikli'den de 14.00'teki seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.
Gökçeada-Kabatepe hattında ise bugün ve yarın için planlanan tüm seferler iptal edildi.
Bugün sadece Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 16.00'da sefer yapılacak.
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