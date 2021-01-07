Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Dikili ilçesinde kapalı kasa kamyonetteki 25 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişi organize eden şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Dikili'de devriye görevi yapan jandarma ekipleri, İzmir-Çanakkale kara yolunda şüphelendikleri kapalı kasa kamyoneti durdurdu.
Araçtaki Kongo uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçiş organize ettiği ileri sürülen G.Ş. gözaltına alındı.
Göçmenlerin, işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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