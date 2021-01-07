Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de esnafa kira ve nakit desteği
[Fotoğraf: TRT Arşiv]
Nevşehir Belediyesi, belediyeye ait iş yerlerinde faaliyet gösteren esnafın kira bedellerinin öteleneceği, kentteki kahvehane işletmecilerine de 500'er lira hibe desteği sağlanacağını açıkladı.
Nevşehir Belediye Meclis Toplantısında koronavirüs ile mücadele sürecinde esnafa destek verilmesi kararı aldı.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediyeye ait iş yerlerinde faaliyet gösteren esnafın, ocak-şubat ve mart ayı kira bedellerinin sonraki aylara ötelendiğini söyledi.
2021 yılında da kira artışı yapmama kararı aldıklarını açıkladı.
"500 lira destek sağlayacağız"
Başkan Arı esnafı mağdur etmeyeceğini söyledi:
"Gün, dayanışma ve birliktelik günüdür. Şehir merkezinde pandemi süresince kapalı kalan 32 kahvehane işletmesinin her birine Nevşehir Belediyesi olarak bir defaya mahsus 500 lira maddi destek sağlayacağız."
Etiketler: Koronavirüs
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