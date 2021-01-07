Nevşehir Belediye Meclis Toplantısında koronavirüs ile mücadele sürecinde esnafa destek verilmesi kararı aldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediyeye ait iş yerlerinde faaliyet gösteren esnafın, ocak-şubat ve mart ayı kira bedellerinin sonraki aylara ötelendiğini söyledi.

2021 yılında da kira artışı yapmama kararı aldıklarını açıkladı.

"500 lira destek sağlayacağız"

Başkan Arı esnafı mağdur etmeyeceğini söyledi:

"Gün, dayanışma ve birliktelik günüdür. Şehir merkezinde pandemi süresince kapalı kalan 32 kahvehane işletmesinin her birine Nevşehir Belediyesi olarak bir defaya mahsus 500 lira maddi destek sağlayacağız."