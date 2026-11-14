Diyabet hastaları için 7 ayda 39,3 milyar lira finansman sağlandı

Bakan Işıkhan, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, diyabetle mücadele eden vatandaşlara yönelik sağlanan destekleri ve sağlık harcaması verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Işıkhan, diyabet hastalarının tedaviye erişimini güvence altına almaya devam ettiklerini vurguladı.

Hastaların tedavi süreçlerini kolaylaştırmak adına ilaç desteğinin sürdüğünü belirten Işıkhan, "Diyabetle mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Geri ödeme listemizdeki 248 ilaçla hastalarımızın tedaviye erişimlerini destekliyoruz. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde toplam 39.3 milyar TL tedavi, ilaç ve tıbbi cihaz harcamasını karşıladık. Vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını daha da kolaylaştırmak için adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.