Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, araç sürücünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşmasına ilişkin çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli Baran Ö.'yü yakalandı. Sürücüye drift yapmaktan 6 bin 700 lira para cezası uygulandı. Araç, 60 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca Baran Ö.'nün sürücü belgesi 2 ay süre ile geçici olarak geri alındı.

Şüpheli, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Sultanbeyli Ahmet Yesevi Polis Merkezine sevk edildi.

