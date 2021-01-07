Adaköy Mahallesi Ahmet Şanal, yaptığı açıklamada, etkili olan kuraklıktan mahalle sınırlarındaki Beyşehir Gölü'nün önemli su kaynaklarından Kargılı Deresi'nin de olumsuz etkilendiğini söyledi.

Derenin yıllarca su değirmeninin çarklarını döndüren bir akarsu konumunda olduğunu ifade eden Şanal, şunları kaydetti:

"Leylekler Tepesi olarak da bilinen vadinin içerisinden geçen Kargılı Deresi maalesef bu yıl yeterli yağışların olmaması ve kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. İnşallah yağmur ve kar yağar ve bu görüntü de ortadan kalkar. Toprağında çatlakların görüldüğü derenin sadece, değirmenin önündeki bölümünde su birikintisi var. Bu dere aynı zamanda Beyşehir Gölü'nün de en önemli su kaynaklarından biri."



