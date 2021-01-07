Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 12:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
'Korona testi yapacağız' deyip eve girdiler, gasp edip kaçtılar
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te 2 kişi, 'koronavirüs testi' yapacakları yalanıyla girdikleri evde Yahya ve Nevin Gökkaya çiftini darp edip, kadının cep telefonunu alarak kaçtı.
Dün akşam, Nurdağı ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'nde Yahya ve Nevin Gökkaya çiftinin evine giden iki kişi, 'Koronavirüs testi yapmaya geldik' diyerek içeri girdi.
Kimliği belirsiz kişiler, Gökkaya çiftini yere yatırıp darp etti.
[Fotoğraf: DHA]
Şüpheliler, Nevin Gökkaya’ya ait cep telefonunu alarak kaçtı.
Çiftin ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Koronavirüs
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