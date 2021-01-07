Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde birden fazla olan acil çağrı numaralarının tek numara olarak 112 altında toplanmasını sağlamak üzere Düzce'nin de aralarında bulunduğu 53 ilde 112 Acil Çağrı Merkezleri kurulduğu belirtildi.

256 bin gereksiz ve asılsız çağrı yapıldı

İlde faaliyetine devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi sistemine 2020 yılında gelen 540 bin 649 çağrıdan yüzde 53'ünü oluşturan 284 bin 644 çağrının gerekli ve asıllı, yüzde 47'sini oluşturan 256 bin 5 çağrının ise gereksiz ve asılsız çağrılardan oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbar yapmak suretiyle meşgul eden ve bu davranışlarında ısrar eden 17 kişiye 8 bin 704 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

112 Acil Çağrı Merkezinin asılsız ve gereksiz çağrılar sebebiyle kayıplara neden olabileceği göz önünde bulundurarak vatandaşlara konuyla ilgili hassasiyet göstermeleri çağrısında bulunuldu.